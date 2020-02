Usa: Trump attacca sindaco di Los Angeles su immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "(Il sindaco) non dovrebbe esortare gli illegali ad aggirare il sistema, dovrebbe esortarli a consegnarsi in sicurezza!", ha aggiunto Trump. Le cosiddette "città santuario", sono città e Stati che proteggono dalla polizia federale gli immigrati senza permesso di soggiorno: "città santuario" come New York e San Francisco si sono più volte rifiutate di consegnare al governo statunitense le liste dei residenti senza visto, ed hanno liberato immigrati clandestini accusati di reati anche gravi prima che le autorità federali potessero prenderli in carico per l'espulsione dal paese. (Was)