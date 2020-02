Imprese: dipendenti della piattaforma di crowdfunding Kickstarter si sindacalizzano

- I dipendenti della piattaforma di crowdfunding Kickstarter hanno votato per sindacalizzarsi. Si tratta di una notizia importante per il settore, dal momento che il gruppo con sede a Brooklyn, New York, è la prima azienda tecnologica a fare questo passo. La decisione, che è stata formalizzata dopo il conteggio dei voti presso il National Labor Relations Board, è passata con un margine molto ristretto: 46 dipendenti hanno votato a favore e 37 contraro. Il dibattito sulla sindacalizzazione dell'azienda continuava da mesi ed era stato fonte di tensioni. Nonostante diversi impiegati dei colossi tecnologici negli ultimi anni abbiano iniziato a battersi per avere una rappresentanza sindacale, gli esempi sono molto pochi: solo un gruppo di appaltatori in un ufficio di Google a Pittsburgh, in Pennsylvania, ha deciso di aprire alla rappresentanza sindacale. (Was)