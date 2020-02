Giappone: coronavirus, al via sbarco passeggeri Diamond Princess

- Le autorità giapponesi hanno avviato oggi le operazioni di sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena da settimane a Yokohama, in Giappone, a causa dell’epidemia di coronavirus propagatasi a bordo. Lo sbarco dei circa 3mila passeggeri della nave dovrebbe richiedere almeno tre giorni. Il primo gruppo di 500 persone sbarcato dalla nave è composto principalmente da passeggeri anziani che non hanno contratto l’infezione. La nave trasportava inizialmente circa 3.700 passeggeri e membri dell’equipaggio da oltre 50 paesi e regioni. I casi di contagio accertati a bordo della nave sono aumentati di giorno in giorno, e ieri ammontavano a 542. I soggetti che hanno contratto il virus sono stati tutti trasferiti in strutture ospedaliere giapponesi; il ministero della Salute ha annunciato di aver raccolto campioni dai test di tutti i soggetti contagiati. (segue) (Git)