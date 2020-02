Giappone: coronavirus, al via sbarco passeggeri Diamond Princess (2)

- Tutti i passeggeri a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena a Yokohama, sono stati sottoposti a test per il nuovo ceppo di coronavirus. Lo ha annunciato ieri il governo giapponese, mentre sempre più paesi si attivano per evacuare i loro cittadini dalla nave. Nei giorni scorsi Tokyo ha dovuto sostenere critiche per la gestione dell’emergenza, con decine di nuovi casi di infezione annunciati quotidianamente. Il ministro della Salute, Katsunobu Kato, è tornato a difendere l’approccio delle autorità giapponesi: “Abbiamo effettuato test su tutti (i passeggeri a bordo della nave”, ha dichiarato il ministro. “Per alcuni sono già disponibili i risultati, e (…) stiamo lavorando per predisporre lo sbarco a partire dal 19 febbraio”. (segue) (Git)