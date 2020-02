Giappone: coronavirus, al via sbarco passeggeri Diamond Princess (4)

- Il ministro della Salute del Giappone, Katsunobu Kato, ha annunciato giovedì che il nuovo ceppo di coronavirus responsabile della grave epidemia in Cina ha causato la sua prima vittima sul territorio giapponese. La vittima è una donna di 80 anni residente nella prefettura di Kanagawa, vicino a Tokyo. Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli in proposito. Stando alle informazioni fornite dalla stampa giapponese, la donna era stata ricoverata in ospedale il 22 gennaio scorso, e il 1° febbraio le era stata diagnosticata una polmonite. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate, sino al decesso, avvenuto nella giornata di ieri. Non è ancora chiaro come la donna abbia contratto il virus; nel frattempo, le autorità giapponesi hanno confermato un nuovo caso di contagio: si tratta di un conducente di taxi 70enne residente a Tokyo. Il nuovo caso di infezione porta il totale in Giappone a circa 250: i contagiati si trovano perlopiù a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo di Yokohama. (segue) (Git)