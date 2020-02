Usa-Giappone: Trump sta valutando presenza alle Olimpiadi di Tokyo (2)

- Il capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, è tornato ad escludere un rinvio dell’evento a causa dell’epidemia da coronavirus originata in Cina la scorsa settimana. “Voglio chiarire ancora una volta che la cancellazione o il rinvio dei Giochi di Tokyo non è oggetto di considerazione”, ha dichiarato Mori all’inizio di un incontro di due giorni del Comitato olimpico internazionale (Cio) per discutere i preparativi dell’evento. L’ex premier giapponese ha dichiarato che gli organizzatori “lavoreranno assieme al governo e risponderanno con calma” a qualunque problema originato dall’epidemia virale, che ha già ucciso oltre 1.300 persone in Cina. Il presidente della Commissione coordinatrice del Cio, John Coates, ha dichiarato che il nuovo ceppo di coronavirus costituisce un “problema inatteso” che necessita di attente misure precauzionali. (segue) (Was)