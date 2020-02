Usa-Giappone: Trump sta valutando presenza alle Olimpiadi di Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A soli sei mesi dall’inizio delle Olimpia di Tokyo, la situazione appare difficile: i casi di infezione sono in continuo aumento in Cina e nel resto del mondo, e la scorsa settimana l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha proclamato una emergenza globale. I governi stanno imponendo restrizioni agli spostamenti sempre più stingenti e limitazioni al traffico aereo. Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno annunciato che concentreranno le contromisure soprattutto in due aree: la prevenzione delle infezioni all’interno del comitato organizzatore, così da garantire la regolarità dei preparativi per l’evento; e la prevenzione e risposta a eventuali infezioni tra gli atleti. (segue) (Was)