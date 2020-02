Coronavirus: Di Maio, impegnati a far rientrare connazionali il prima possibile

- L'obiettivo del governo italiano è di far rientrare i connazionali all'estero il prima possibile: lo ha detto in serata, in conferenza stampa alla protezione civile, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Il nostro obiettivo è quello di far rientrare i nostri connazionali all’estero il prima possibile. Comprendiamo che in questo momento sulla nave (Diamond Princess) c'è una preoccupazione e apprensione al di sopra di ogni immaginazione”, ha detto Di Maio. Il ministro ha ringraziato chi ha lavorato al meccanismo dei due voli, spiegando che “con il primo volo manderemo il personale sanitario da subito per verificare lo stato dei nostri connazionali. Poi partirà un altro volo militare per far rientrare i connazionali in Italia e seguire poi le procedure stabilite dal ministero della Salute”, ha spiegato il ministro.(Res)