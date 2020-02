Usa-Cina: Washington impone restrizioni a cinque media statali cinesi (2)

- “Le entità designate come missioni straniere devono rispettare determinati requisiti amministrativi che si applicano anche alle ambasciate e ai consolati stranieri negli Stati Uniti", riferisce “Fox News”. "In questo momento, devono informare il dipartimento di Stato con i loro elenchi del personale e delle loro proprietà immobiliari", proprio come qualsiasi paese farebbe con il suo personale diplomatico. La nuova designazione del dipartimento di Stato ha lo scopo di evidenziare le "crescenti" attività mediatiche del governo cinese negli Stati Uniti. (Nys)