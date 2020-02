Regionali: Gelmini (FI), in Campania Caldoro è il candidato migliore

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Stasera Italia", su Rete 4, ha affermato che "la Campania per Forza Italia è un serbatoio di consensi molto importante, abbiamo proposto un candidato come Stefano Caldoro, un candidato di grande qualità che anche secondo i sondaggi è il candidato migliore. Una persona competente che garantisce un approccio concreto ai problemi. Sono sicura - ha aggiunto la parlamentare - che il centrodestra troverà una soluzione per tutte le regioni nelle quali si andrà al voto. Forza Italia da sempre è aperta ai candidati civici, anche a Milano abbiamo candidato Albertini e la Moratti, espressioni della società civile. Però nelle regioni del Sud, in particolare in Campania ad oggi non sono emersi candidati più forti rispetto a Caldoro. Caldoro in Campania è simile a Jole Santelli in Calabria - ha concluso Gelmini - una donna forte che si è candidata e ha stravinto".(Rin)