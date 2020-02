Panama: Cortizo protesta contro inclusione in lista paradisi fiscali da parte dell'Ue (2)

- Il Consiglio Economia e finanza dell'Unione europea ha adottato le conclusioni rivedute sulla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Lo ha reso noto il Consiglio spiegando che oltre alle 8 giurisdizioni già incluse, l'Ue ha deciso di inserire nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali anche Isole Cayman, Palau, Panama, Seychelles, in quanto non hanno attuato, entro il termine stabilito, gli impegni assunti in materia di riforme fiscali. Inoltre, il secondo allegato delle conclusioni, in merito alle giurisdizioni con impegni in sospeso, riporta le proroghe che sono state concesse a 12 giurisdizioni per consentire loro di varare le riforme necessarie e rispettare gli impegni assunti. La maggior parte delle proroghe riguarda i paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario che hanno già compiuto progressi significativi nell'adempimento degli impegni assunti. (segue) (Mec)