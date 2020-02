Panama: Cortizo protesta contro inclusione in lista paradisi fiscali da parte dell'Ue (3)

- Il Consiglio ha spiegato anche che sono 16 le giurisdizioni che sono riuscite ad attuare tutte le riforme necessarie per conformarsi ai principi di buona governance fiscale dell'Ue prima del termine fissato, e quindi sono state rimosse dal secondo allegato. Si tratta di Antigua e Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Capo Verde, Isole Cook, Curacao, Isole Marshall, Montenegro, Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Vietnam. "Il lavoro sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali si basa su un processo approfondito di valutazione, monitoraggio e dialogo con circa 70 giurisdizioni di paesi terzi. Da quando abbiamo avviato questo esercizio, 50 paesi hanno attuato le riforme fiscali necessarie per conformarsi ai criteri dell'Ue. È un successo innegabile e, al tempo stesso, un work in progress, un processo dinamico che vede un riesame costante dei nostri metodi e criteri", ha dichiarato il vice primo ministro e ministro delle Finanze della Croazia, Zdravko Maric. (segue) (Mec)