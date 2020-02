Panama: Cortizo protesta contro inclusione in lista paradisi fiscali da parte dell'Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le giurisdizioni non ancora conformi a tutte le norme fiscali internazionali, ma che si sono impegnate ad avviare riforme sono considerate cooperative e figurano in un documento sullo stato di avanzamento (il secondo allegato). Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" del Consiglio verifica che le giurisdizioni attuino le riforme necessarie entro i termini stabiliti e una giurisdizione viene rimossa dal secondo allegato quando soddisfa tutti i suoi impegni. La maggior parte degli impegni assunti dalle giurisdizioni di paesi terzi aveva come termine la fine del 2019 e la loro attuazione nell'ordinamento nazionale è stata attentamente monitorata a livello tecnico dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" fino all'inizio di quest'anno. Il Consiglio ha adottato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative risultante da questo esercizio e ha approvato uno stato di avanzamento aggiornato in relazione agli impegni in sospeso. (segue) (Mec)