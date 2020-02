Panama: Cortizo protesta contro inclusione in lista paradisi fiscali da parte dell'Ue (6)

- Il Consiglio ha spiegato che continuerà, nei prossimi anni, a riesaminare e ad aggiornare periodicamente la lista, tenendo conto dell'evoluzione dei termini per le giurisdizioni che rispettano gli impegni e dei criteri di inserimento utilizzati dall'Ue per redigere la lista. Parallelamente, per quanto riguarda le misure "di difesa" in relazione alle giurisdizioni figuranti nella lista, nel dicembre 2019 il Consiglio ha elaborato degli orientamenti sul coordinamento delle misure di difesa nazionali nel settore fiscale e ha invitato tutti gli Stati membri ad applicare, a partire dal primo gennaio 2021, una misura di difesa legislativa nel settore fiscale nei confronti delle giurisdizioni presenti nella lista, al fine di incoraggiare tali giurisdizioni a rispettare i criteri di vaglio del gruppo "Codice di condotta" in materia di equa imposizione e trasparenza. (Mec)