Coronavirus: Speranza, situazione sanitaria su Diamond Princess "oggettivamente complessa"

- L'obiettivo del governo italiano è di rimpatriare gli italiani nella nave Diamond Princess il prima possibile vista la “situazione sanitaria oggettivamente molto complessa”. Lo ha detto in serata, in conferenza stampa alla protezione civile, il ministro della Salute, Roberto Speranza. “E' indispensabile dare una risposta nel minor tempo possibile e abbiamo creato le condizioni perché questo avvenga”, ha spiegato il ministro che ha definito “molto complessa” la situazione sanitaria a bordo della nave da crociera. “Al ritorno in Italia sarà indispensabili un periodo di 14 giorni di quarantena” ha proseguito Speranza, ribadendo la linea del governo di massima precauzione. “I medici e sanitari che si stanno recando in Giappone faranno le opportune verifiche e sulla base di queste si procederà al rimpatrio”, ha concluso il ministro. (Res)