Usa: Trump pronto a deroghe su leggi appalti per velocizzare lavori muro con Messico

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando di fare una deroga ad alcune leggi sui contratti di lavoro federali per accelerare la costruzione del muro lungo il confine con il Messico. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando un avviso del dipartimento della Sicurezza nazionale Usa. Le leggi a cui Washington vuole rinunciare includono, tra le altre, l'obbligo per il governo di organizzare una gara di appalto pubblica per i contratti federali e di giustificare le selezioni di ogni singola azienda scelta. L’avviso dovrebbe essere pubblicato giovedì, 20 febbraio. L’amministrazione Trump lavora senza sosta per raggiungere l’obiettivo promesso di costruire entro il 2020 circa 450 miglia delle quasi 2.000 del confine tra i due Stati.(Nys)