Imprese: Orneli, Lazio sempre più una grande Regione europea

- Vogliamo far diventare sempre di più il Lazio una grande Regione europea. A dirlo l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli, durante la presentazione a Villa Aurelia a Roma, del Piano per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio 2019-2021. "Vogliamo mettere la nostra Regione nelle condizioni di rafforzare gli scambi commerciali e aprire nuovi scenari - ha aggiunto Orneli - La nostra Regione vuole essere molto ospitale per chi vuole investire qui. Con la nostra squadra vogliamo avviare iniziative 12 mesi l'anno, perché le ambasciate incontrino le nostre imprese e realizzare così una dimensione internazionale. Siamo una grande Regione, al centro del Mediterraneo e nel cuore dell'Europa, e la seconda Regione per crescita delle startup, abbiamo università e centri di ricerca, che sono uno straordinario punto di forza, siamo leader indiscussi nell'audiovisivo, abbiamo una forte presenza nelle scienze della vita. Saremo presenti a Expo Dubai, e vogliamo portare una vetrina delle nostre eccellenze. Ora avvieremo - ha concluso Orneli - riunioni di lavoro con quasi ottanta ambasciate". (Rer)