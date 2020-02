Anguillara: sospeso consiglio comunale, Gerando Caroli nominato commissario prefettizio

- Il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, con provvedimento in data odierna "ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia e ha nominato commissario prefettizio, per la provvisoria amministrazione dell’ente, il viceprefetto Gerardo Caroli in servizio presso la Prefettura di Roma". (Com)