Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L’assessore all’Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, Enrica Onorati, partecipa all'assemblea generale di "Medac – Mediterranean Advisory Counsil".Centro Congressi Cavour, via Cavour, 50/a (ore 10)- Consiglio regionale del Lazio.Via della Pisana, 1301 (ore 10)VARIE- Conferenza stampa +Ricicli +Viaggi. Saranno presenti: il sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente di Atac, Paolo Simioni, l’assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, il presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi.Stazione metro C Malatesta (ore 10)- Conferenza stampa con Andrea Riccardi, Vincenzo Sanasi d'Arpe e Maria Adriana Amadio per presentare l’iniziativa di solidarietà tra World food programme Italia, fondazione Santa Lucia ecomunità Sant’Egidio.Piazza Sant’Egidio 3/a (ore 10)- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, incontra i cittadini e i commercianti. Partecipa, tra gli altri, Maurizio Leo candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per il collegio di Roma1 della Camera dei Deputati.Piazza Fontana di Trevi (ore 11,15) (segue)(Rer)