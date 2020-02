Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Presentazione del primo rapporto “Il sommerso ricettivo a Roma”,analisi del mercato degli affitti brevi realizzata da Sociometrica. Interverranno: il presidente dell’Ente bilaterale turismo del Lazio (Ebtl) Tommaso Tanzilli, il direttore di Sociometrica Antonio Preiti. Parteciperanno alla conferenza importanti rappresentanti istituzionali, datoriali, sindacali e delle imprese del settore turismo.Auditorium dell’Ara Pacis, via di Ripetta, 190 (ore 11,30)- Nuova mobilitazione promossa da Asia-Unione sindacale di base durante i lavori del Consiglio regionale.Via della Pisana, 1301 (ore 16)- Festeggiamenti per i 100 anni della partigiana Iole Mancini.Casa della Memoria e della Storia, Via S.Francesco di Sales 5 (ore 17)- A 40 anni dalla morte del giovane attivista Valerio Verbano l’Istituzione delle biblioteche di Roma ha organizzato e promosso due incontri per confrontarsi su una vicenda rimasta impressa nella memoria collettiva e sulla violenza degli anni di piombo. Intervengono Paolo Brogi giornalista, Marco Capoccetti Boccia, autore del libro Valerio Verbano. Una ferita ancora aperta e Fiorella Farinelli, Cda Biblioteche di Roma. Testimonianze di Giulio Bartolini (palestra Valerio Verbano), Simona De Gennaro (Centro Sociale Astra), Salvatore Ippoliti e Virginia Tarantino ( IIS Pacinotti-Archimede).Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 (ore 17,30)- Presentazione del video promozionale Viterbo, la Città dei Papi. Interverranno alla conferenza il sindaco Giovanni Maria Arena, l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis e Stefano Fiori per Hubstract Made for Art! Interverrà inoltre Giulio Curti, responsabile Spazio Attivo Viterbo.Viterbo, Spazio Attivo Lazio Innova, via Faul (ore 18)- Il comitato di quartiere di Torre Spaccata incontrerà il presidente della commissione capitolina Statuto e innovazione tecnologica, Angelo Sturni, per avere aggiornamenti sull’iter della richiesta dei cittadini di Torre Spaccata di staccarsi dal Municipio VI per confluire nel Municipio VII.Parrocchia di S. Bonaventura, via Marco Calidio, 22 (ore 18,30)(Rer)