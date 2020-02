Brasile: Eternit riprende la produzione di amianto nonostante divieto della Corte Suprema

- La compagnia brasiliana Eternit ha annunciato al mercato che riprenderà la produzione di amianto nella sua fabbrica nello stato di Goias. "Informiamo gli azionisti e il mercato che la produzione sarà ripresa al fine di trasformare il rimanente minerale già estratto prima del blocco della produzione disposto lo scorso 11 febbraio 2020", afferma la società in una nota. Per riavviare il processo produttivo la società ha fatto riferimento a una legge statale del luglio 2019 che consente la produzione per l'esportazione. La società afferma che intende elaborare le 24.000 tonnellate di fibre considerate cancerogene dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) attualmente presenti in azienda. La Eternit è in liquidazione dal giugno dello scorso anno. (segue) (Brb)