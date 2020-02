Brasile: Eternit riprende la produzione di amianto nonostante divieto della Corte Suprema (2)

- Secondo la società la produzione sarà temporanea e "non significa una ripresa delle attività estrattive". La legge dello stato di Goias che ha portato al blocco della produzione è stata emanata in seguito a una decisione della Corte suprema brasiliana che nel novembre 2017 ha disposto il divieto di qualsiasi trattamento della fibra di amianto in Brasile. L'Associazione nazionale degli avvocati del lavoro (Anpt) ha già intentato una causa diretta di incostituzionalità contro la legge di Goiás, sostenendo che la legge che permette la produzione per l'esportazione "viola i diritti fondamentali alla salute, la protezione contro i rischi del lavoro e l'ambiente". (Brb)