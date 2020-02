Usa: Trump concede clemenza a 11 persone, tra questi ex governatore democratico Illinois Blagojevich

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adottato 11 provvedimenti di clemenza che riguardano, tra gli altri, anche il governatore dell’Illinois Rod Blagojevich, nonché all’ex commissario di polizia di New York Bernard Kerik ed Edward De Bartolo Jr., ex proprietario della squadra di calcio del San Francisco 49ers. Trump ha anche annunciato di aver graziato Michael Milken, volto degli scandali finanziari di insider trading degli anni ’80. L'inquilino della Casa Bianca ha commutato il resto della pena detentiva di 14 anni di Blagojevich. Il democratico dell’Illinois aveva iniziato a scontare la pena nel 2013 dopo essere stato dichiarato colpevole per aver tentato di vendere al miglior offerente il seggio da senatore lasciato libero da Barack Obama dopo l’elezione a presidente, nel 2008. Il presidente ha anche chiarito che non ha escluso di concedere la grazia a Roger Stone, che giovedì attende il verdetto di condanna dopo essere stato dichiarato colpevole, a novembre, di sette accuse per falsa testimonianza e intralcio alla giustizia (Nys)