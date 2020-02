Panama: Cortizo protesta contro inclusione in lista paradisi fiscali da parte dell'Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha spiegato che la lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, che fa parte della strategia esterna dell'Ue in materia di imposizione definita dal Consiglio, ha lo scopo di contribuire agli sforzi messi in atto per promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale. Creata nel dicembre 2017, la lista si basa su un processo continuo e dinamico di formulazione di criteri in linea con le norme fiscali internazionali; vaglio dei paesi a fronte di tali criteri; dialogo con i paesi non conformi; inserimento e cancellazione dalla lista dei paesi in funzione degli impegni assunti o delle iniziative adottate per conformarsi; monitoraggio degli sviluppi per garantire che le giurisdizioni non facciano marcia indietro sulle riforme già avviate. La lista contempla le giurisdizioni che non hanno partecipato a un dialogo costruttivo con l'Ue in materia di governance fiscale o non hanno rispettato i propri impegni volti ad attuare le riforme per conformarsi ai criteri dell'Ue nei tempi previsti. (segue) (Mec)