Usa: da Trump ok a vendita di motori per aerei alla Cina

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che sosterrà l’esportazione di motori per aerei fabbricati dagli Stati Uniti in Cina, schierandosi apertamente in una disputa che continua da molto tempo all'interno della sua amministrazione sulla possibilità di limitare le esportazioni di alta tecnologia a Pechino per il timore che possano venire copiate e riprodotte. “Non vogliamo rendere impossibile fare affari con noi”, ha scritto Trump in una serie di tweet. “Ad esempio, voglio che la Cina acquisti i nostri motori a reazione, i migliori al mondo”, ha continuato il presidente Usa. Trump in questo modo si schiera con General Electric, colosso statunitense che produce anche motori per aerei: in passato alcuni funzionari della Casa Bianca avevano suggerito di vietare la vendita alla Cina dei motori prodotti da Ge che Pechino userà nel suo nuovo aereo, il Comac C919.(Nys)