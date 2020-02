Usa: Trump chiede di rifare il processo a Roger Stone

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto un nuovo processo per il suo amico ed ex consigliere, Roger Stone, dichiarato colpevole, a novembre, di sette accuse per falsa testimonianza e intralcio alla giustizia: rischia tra i sette e in nove anni di carcere. Le parole di Trump arrivano mentre un gruppo di giudici federali si sta preparando a una riunione di emergenza per discutere delle pressioni della politica sulla magistratura. Inoltre il tweet di Trump in difesa di Stone è arrivato poco dopo che un giudice federale aveva detto che la sentenza sarebbe stata pronunciata giovedì a Washington, senza alcun ritardo. La settimana scorsa Trump aveva parlato di “un pregiudizio significativo” dei giudici nei confronti di Stone. Gli avvocati di Stone avevano presentato una mozione per ritardare la data della condanna di Stone, attesa per il 20 febbraio. Negli giorni scorsi tutti i giudici che avevano lavorato al caso si erano dimessi, accusando il dipartimenti di Giustizia di aver fatto pressioni.(Nys)