Governo: E. Letta, è fibrillazione continua, così non va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, ospite della puntata di questa sera di "Dimartedì" su La7, in merito alle tensioni all'interno del governo Conte bis ha affermato che "così non vanno molto avanti, nel senso che è una fibrillazione continua. L'idea che danno agli italiani che è un litigio continuo". L'ex premier ha quindi aggiunto: "Mi sembra che non sia il modo migliore per superare le tante difficoltà che ci sono. Sono molto scettico che le fibrillazioni di queste ultime settimane possano continuare a lungo, non so che cosa avverrà nei prossimi giorni, ma la mia impressione è che così non si può andare avanti e che Salvini si trovi davanti un'autostrada. Ritengo che l'atteggiamento di oggi di alcune forze di governo sia molto irresponsabile - ha concluso Letta - per cui suggerisco a chi guida il governo di tirare dritto, molto semplicemente, e di fare in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità di fronte agli italiani". (Rin)