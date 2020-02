Imprese: Regione Lazio, 18 milioni per piano internazionalizzazione economia del territorio

- Nello cornice di Villa Aurelia a Roma, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha presentato agli ambasciatori, alle associazioni di categoria e ai rappresentanti delle istituzioni il Piano triennale per l'internazionalizzazione del Lazio, che contiene le strategie e le linee di azione per il sostegno alla proiezione verso l'estero delle imprese che operano nel Lazio e per l'attrazione di investimenti stranieri. In campo 18 milioni di euro, tra risorse regionali ed europee. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, gli assessori regionali alla programmazione economica, Bilancio, demanio e patrimonio, Alessandra Sartore, e allo sviluppo Economico, commercio, artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, e la presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei. (segue) (Rer)