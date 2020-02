Imprese: Regione Lazio, 18 milioni per piano internazionalizzazione economia del territorio (2)

- Sono stati delineati anzitutto lo stato dell'arte e le prospettive future dell'internazionalizzazione e dello sviluppo sostenibile del sistema produttivo del Lazio. Partendo dai risultati che sono stati ottenuti dal precedente programma di interventi per l'internazionalizzazione messo in atto a partire dal 2016, è stato messo in luce il contesto economico regionale e sono stati illustrati obiettivi e impostazioni del nuovo "Piano per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio 2019-2021", "che ha preso forma - è stato spiegato - al termine di un articolato percorso di ascolto e partecipazione diffusa con il coinvolgimento di operatori del settore, e imprese oltreché di tutte le strutture regionali". "Noi crediamo nella competizione ma non nella contrapposizione tra i sistemi produttivi del pianeta - ha detto il governatore Zingaretti - È importante investire nell'interscambio, perché o queste relazioni si riempiono di opportunità oppure resta solo la contrapposizione. In queste relazioni può crescere il rispetto, la curiosità, la crescita reciproca. È un territorio molto vario, che va dal capitello al chip. Ma da soli non ce la facciamo, non vogliamo essere chiusi o egoisti. Faremo di tutto - ha concluso Zingaretti - per ascoltare dal mondo cosa si aspetta da noi per rendere più semplici gli investimenti, in termini di infrastrutture, mobilità e digitale e per rafforzare l'accoglienza che possiamo dare al mondo". (segue) (Rer)