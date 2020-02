Libia: Di Maio, da Ue disposizione a sorveglianza rispetto embargo Onu sulle armi

- L'Unione Europea mette a disposizione sorveglianza satellitare, aerea, terrestre e navale per far rispettare l'embargo Onu sulle armi in Libia. Lo ha detto il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, commentando al "Tg1", la decisione dell'Ue di avviare una missione di monitoraggio dell'embargo sulle armi alla Libia. "E' logico che lo faremo con assetti militari ma con l'obiettivo di eseguire il mandato delle Nazioni Unite che è un mandato contro l'ingresso di armi, non per fare la guerra", ha detto di Maio. (Res)