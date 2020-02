Yemen: inviato speciale Onu, escalation violenza mette a rischio sforzi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’escalation di violenza in Yemen “rischia di far collassare” i già difficili sforzi di pace di Nazioni Unite e Comunità internazionale. Lo ha dichiarato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, parlando oggi davanti al Consiglio di sicurezza Onu. I combattimenti tra ribelli sciiti Houthi appoggiati dall'Iran e le forze fedeli al governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi sono ripresi con forza il 19 gennaio dopo mesi di relativa calma sostenuta dall’accordo tra le parti in conflitto raggiunto nel dicembre 2018. "Il duro lavoro svolto dalle parti è gravemente a rischia di essere cancellato”, ha dichiarato l’inviato Onu. Nel dicembre 2018 a Stoccolma le due parti hanno accettato un cessate il fuoco e il ritiro di militari e miliziani dalla città portuale di Al Hodeidah, oltre all'apertura di un corridoio umanitario e uno scambio di prigionieri tra ribelli e governo. Tuttavia la ripresa dei combattimenti rischia di far saltare la mediazione condotta dalle Nazioni Unite. "Siamo stati tutti profondamente consapevoli che le violenze potrebbero vanificare i guadagni ottenuti, rendendo la pace più difficile con conseguenze umanitarie ancora più gravi alla popolazione", ha affermato Griffiths. (segue) (Res)