Imprese: Pagano (Pd) su Auchan-Conad, Patuanelli e Catalfo convochino tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano chiede su Facebook che "i ministri dello Sviluppo economico Patuanelli e del Lavoro Catalfo rispondano alla richiesta dei sindacati di aprire un tavolo sulla vertenza Auchan-Conad" e poi aggiunge: "Ad una settimana dall'annuncio dell'azienda di mettere 5.300 lavoratori in cassa integrazione ancora oggi non si ha notizia di nessuna convocazione dai ministeri. Ci sono 9 mila famiglie che vivono nella paura e nell'incertezza, è necessario che dal governo arrivi un segnale chiaro di vicinanza ai lavoratori. Sarebbe inaccettabile se la cassa integrazione fosse il preludio a licenziamenti. La fusione - conclude Pagano - non può essere pagata da chi lavora". (Rin)