Tpl Roma: Casu-Di Matteo (Pd), non possiamo lasciare soli lavoratori trasporti, ok mozione sostegno

- Nella giornata odierna l'Assemblea Capitolina "ha approvato all’unanimità la mozione a favore di Federico Maruca, ex autista della Autoservizi Troiani S.r.l, compresa nel consorzio Roma Tpl, che è stato licenziato dalla propria azienda in quanto 'inidoneo all’esercizio della professione'. L'inidoneità è stata però causata da un’aggressione subita dal lavoratore che ha seriamente rischiato di perdere la vista ad un occhio, nell’esercizio del proprio turno di lavoro". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Andrea Casu segretario Pd Roma e Leonardo Di Matteo, responsabile trasporti Pd Roma. "Federico Maruca - aggiungono gli esponenti Pd - è stato scaricato come un mezzo ormai guasto, tutte le democratiche e i democratici romani sono al fianco del gruppo capitolino che si è da subito attivato presentando una mozione finalizzata alla salvaguardia del lavoro del conducente aggredito. E' una battaglia di principio che riguarda tutte le Istituzioni: non possiamo lasciare soli i lavoratori dei trasporti, esposti quotidianamente a violenze senza adeguate tutele. Saremo sempre vigili insieme ai nostri eletti a tutti i livelli affinché tali situazioni non possano più ripetersi".(Com)