Energia: Arrigoni (Lega), su trivellazioni M5s talebano, moratoria frena Paese

- Il senatore della Lega Paolo Arrigoni, coordinatore energia del partito con Andrea Liverani, consigliere regionale sempre della Lega eletto in provincia di Ravenna, afferma in una nota che "il Partito democratico è caduto pienamente nel ricatto dei Cinque stelle, perché prorogare la moratoria per l'autorizzazione delle trivellazioni lascia nell'incertezza le compagnie energetiche, mette a rischio tanti addetti del settore, mantenendo il nostro Paese già dipendente per il gas dall'estero per il 93 per cento - prosegue il parlamentare -, in una condizione di difficoltà energetica. L'invito che facciamo al Pd è di svincolarsi dall'abbraccio talebano e retrograde dei loro alleati e di liberare il settore condannato da questa proroga ad arretratezza economica e schiavitù. La smettano di fare danni al Paese e, se non sanno come fare - conclude Arrigoni - possono anche andare a casa e lasciare crescere l'Italia in armonia".(Com)