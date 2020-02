Calabria: Tripodi (FI), nomina capitano Ultimo svolta radicale per la nostra terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, afferma su Twitter: "A Montecitorio la nostra governatrice Jole Santelli ha presentato il colonnello Sergio De Caprio (noto come capitano Ultimo, ndr) come nuovo assessore regionale all'Ambiente della Calabria. Un atto che segna una svolta radicale per la nostra terra". (Rin)