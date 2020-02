Messico: Lopez Obrador, legge per rimuovere altre immunità processuali al presidente

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha trasmesso alla Camera dei deputati un progetto di riforma costituzionale che amplia il numero di reati per i quali il capo dello stato possa finire a processo. Il nuovo regime, dovesse essere approvato, porterebbe un presidente a giudizio anche in caso di corruzione, reati elettorali e i reati considerati "gravi". La proposta è nella sostanza identica a quella presentata al Senato a dicembre del 2018, arenatasi per alcune differenze tra le due camere. Il progetto di riforma incide su parti degli articoli 108 e 111, ma lascia invariate norme secondo cui, perché il presidente possa finire a giudizio, sia destinatario di una sentenza o sia punti, è necessario il via libera del parlamento. (segue) (Mec)