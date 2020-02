Messico: Lopez Obrador, legge per rimuovere altre immunità processuali al presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accompagnando il progetto, Lopez Obrador ha ricordato l'importanza di soddisfare una delle promesse fatte in campagna elettorale, secondo cui i "servitori pubblici" devono poter essere sottoposti a processi penali in condizioni di uguaglianza rispetto agli altri cittadini. Il regime esistente, insiste il presidente, protegge i funzionari pubblici di alto rango, finendo per essere uno strumento utile a compiere abusi nell'esercizio delle loro funzioni. Lopez Obrador aveva in precedenza provveduto ad altri interventi sulle garanzie concesse ai capi dello sttao, parte di una strategia politica centrata sulla "moralizzazione della politica", come chiave per combattere la corruzione ed elevare la qualità civica della nazione. (segue) (Mec)