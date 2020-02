Messico: Lopez Obrador, legge per rimuovere altre immunità processuali al presidente (3)

- A fine 2018, quando era solo presidente eletto, Lopez Obrador aveva ottenuto dal parlamento il via libera alle leggi che tolgono le pensioni agli ex presidenti della Repubblica e impediscono ai dipendenti pubblici di guadagnare più di quanto guadagni il capo dello stato. Si tratta della Legge federale sulle remunerazioni dei dipendenti pubblici, in applicazione degli articoli 75 e 127 della Costituzione. In pratica nessuno potrà sforare i 108 mila pesos al mese (poco più di 5.700 dollari), stipendio che "Amlo" si darà sforbiciando del 40 per cento i 270 mila pesos attualmente percepiti da Enrique Pena Nieto, il capo dello stato uscente. (segue) (Mec)