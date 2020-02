Messico: Lopez Obrador, legge per rimuovere altre immunità processuali al presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador ha anche sostenuto con forza la proclamazione di un referendum popolare per la revoca del presidente, a metà mandato. Per dare vita al procedimento, si legge nel testo della riforma, occorre raccogliere un numero di firme pari al 3 per cento dell'elettorato, in un periodo compreso tra il 1 di novembre e il 15 dicembre. La richiesta potrà essere avanzata una sola volta nel corso del mandato sessennale del presidente, e non prima del terzo anno di governo. Per poter rimuovere il capo dello stato occorrerà portare alle urne almeno il 40 per cento dell'elettorato e ottenere la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di vittoria dei "sì" il presidente in carica lascerà l'incarico il giorno successivo al voto. (Mec)