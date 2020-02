Viterbo: sedicenne morta a Montefiascone, indagato primario pronto soccorso Belcolle

- C’è un indagato per la morte di Aurora Grazini, la ragazza di 16 anni di Montefiascone deceduta all’alba di sabato mattina nella sua casa dopo essere stata dimessa, il giorno prima, dal pronto soccorso dell’ospedale Belcolle di Viterbo. La procura di Viterbo diretta dal procuratore Paolo Auriemma, ha iscritto nel registro degli indagati, ipotizzando il reato di omicidio colposo, il primario del pronto soccorso Daniele Angelini. L’avviso di garanzie gli è stato notificato per permettergli di nominare un avvocato e un perito in tempo utile per l’esame autoptico che si è svolto nella giornata di oggi. La sedicenne soffriva da giorni di un malessere che le procurava crisi di pianto e difficoltà respiratorie. Venerdì la corsa in ospedale da cui poi è stata dimessa e, sabato mattina, la tragica morte. Gli esiti dell’autopsia diranno di cosa la ragazza è morta e se al pronto soccorso si poteva fare qualcosa per salvarla e se quel qualcosa, colpevolmente, non è stato fatto.(Rer)