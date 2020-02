Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa +Ricicli +Viaggi.Stazione metro C Malatesta (ingresso stazione Piazza Roberto Malatesta, angolo Via Guglielmo degli Ubertini) (ore 10)- L'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì interviene al convegno sul progetto di Roma Capitale contro la dispersione scolastica "Giovani Fuori Classe".Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9)- L’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, interviene alla conferenza stampa +Ricicli +Viaggi.Stazione della Metro C Malatesta (ingresso stazione Piazza Roberto Malatesta, angolo Via Guglielmo degli Ubertini) (ore 10)- L’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene alla Conferenza stampa di presentazione di "Mondo Ovale Responsabile" Il Sei Nazioni a Roma tra progetti sociali e sostenibilitàCampidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 11.30) (segue)(Rer)