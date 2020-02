Roma: De Priamo (Fd'I), parole Raimo su Ramelli vergognose, si dimetta da assessore cultura Municipio III

- Christian Raimo "dovrebbe solo che vergognarsi per il tweet scritto su Sergio Ramelli, il militante 18enne del Fronte della Gioventù che venne aggredito a colpi di chiave inglese il 13 marzo del 1975 per la sua appartenenza politica e che morì il successivo 29 aprile, dopo un mese di agonia". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Un commento agghiacciante, violento e fazioso - aggiunge - peraltro fatto da una persona che ricopre anche una carica istituzionale nel Municipio III della Capitale. Come Fratelli d'Italia riteniamo grave quanto accaduto e chiediamo le dimissioni di Raimo da assessore alla Cultura dal Municipio amministrato dal presidente Caudo".(Com)