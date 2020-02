Credito: Patuanelli, monitoreremo evoluzione Opa su Ubi, positivo consolidamento settore bancario

- Il governo monitorerà l'evoluzione dell'Opa lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, ma è positivo il consolidamento del settore bancario italiano. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo i suoi incontri con il vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, e il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton. "Mi auguro di no" che non ci siano ripercussioni sul piano occupazionale. "Devo dire la verità: ho visto questa operazione come voi, leggendo le agenzie. Ovviamente monitoreremo l'evoluzione, perché deve portare a un efficientamento e a una maggiore ampiezza del gruppo, di una grande banca di livello europeo, ma senza portare ripercussioni sul piano occupazionale, perché certamente non possiamo permetterci in questo momento ulteriori tavoli di crisi", ha detto. "Lo valutiamo sicuramente come un aspetto positivo, quello di un grande campione, in questo caso veramente un campione europeo del settore bancario", ha aggiunto, rispondendo a chi gli ha chiesto se consideri positivo il consolidamento del settore bancario italiano. (Beb)