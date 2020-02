Giustizia: D'Incà, soddisfatto per accordo raggiunto su intercettazioni

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, in tema di intercettazioni spiega: "Oggi abbiamo lavorato molto e bene per raggiungere un accordo tra tutte le forze di maggioranza su un tema cruciale come quello dell'utilizzo delle intercettazioni. Sono soddisfatto del confronto avuto al tavolo sul decreto legge intercettazioni - prosegue l'esponente dell'esecutivo - dal quale è emersa una sintesi tra vari punti di vista e sensibilità che ci ha permesso di trovare una soluzione condivisa". (Rin)