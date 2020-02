Taxi Roma: Fd'I, approvata nostra mozione per videosorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina "ha approvato all'unanimità con 26 voti favorevoli la mozione di Fd'I che impegna la Giunta ad attivarsi affinché sia erogato un contributo per installare telecamere di videosorveglianza sulle vetture del trasporto pubblico non di linea per garantire la maggiore sicurezza". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Si propone di sperimentare su 200 mezzi questa innovazione - aggiungono - dotando i mezzi di collegamento con le principali utenze di servizio come forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118. L'episodio di qualche giorno fa a Montespaccato è solo l'ennesimo caso di aggressione ad un tassista e ora auspichiamo che la mozione venga resa esecutiva al più presto e si convochi come da impegno del presidente Stefano una commissione in merito".(Com)