Giustizia: Costa (FI), emendamento relatore a decreto su intercettazioni esalta quelle a strascico

- Il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, dichiara in una nota che "l'emendamento del relatore in commissione al Senato" sul decreto sulle intercettazioni "è l'esaltazione delle intercettazioni a strascico e mette sotto i piedi la sentenza delle sezioni unite della Cassazione". (Com)