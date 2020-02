Alitalia: Patuanelli, obiettivo è soluzione a fine maggio, non pensiamo ad altro prestito ponte

- L'obiettivo è arrivare a fine maggio con una soluzione per Alitalia e non è intenzione del governo pensare a un altro prestito ponte. Lo ha detto il ministro allo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, da Bruxelles, a margine del suo incontro con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, e il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. Con Vestager, "abbiamo fatto degli aggiornamenti sui diversi dossier e anche su questo (su Alitalia, ndr) abbiamo visto molti punti di contatto", ha detto. "Stiamo valutando passo passo, ma credo ci siano possibilità di risoluzione per quel dossier", ha aggiunto. "E' in stato avanzato il bando che sta predisponendo il commissario (Giuseppe, ndr) Leogrande su Alitalia, che verrà presto pubblicato. L'obiettivo, che è un obiettivo normativo, è quello di arrivare a fine maggio con una soluzione per Alitalia", ha ribadito. (segue) (Beb)