Alitalia: Patuanelli, obiettivo è soluzione a fine maggio, non pensiamo ad altro prestito ponte (2)

- "In questo momento c'è il bando e la risposta che il mercato darà io credo che sarà soddisfacente", ha risposto Patuanelli a chi gli ha chiesto se ci sia l'ipotesi di nazionalizzazione. Sul prestito ponte, "la Commissione europea farà le sue valutazioni", ha detto. "Immagino che la discontinuità economica che daremo alla cessione dei rami d'azienda sarà tale per cui, anche laddove dovessero essere valutati come aiuti di Stato i prestiti ponte che si sono succeduti, non ci sarà una ipotesi di ripetizione per una nuova compagine", ha spiegato. "Non è intenzione del governo pensare a un ulteriore prestito ponte, riteniamo che non ci sarà la necessità. Quel dossier è in mano a un commissario capace che sta gestendo il nuovo bando che porterà a una soluzione definitiva", ha proseguito. (Beb)