Napoli: Salvini contro Sardine, non ho fatto nulla? Studino prima di contestare

- Salvini contro le Sardine: “Prima di parlare farebbero bene a studiare”. Il leader della Lega ha tenuto a precisare che, da ministro degli Interni : “Napoli è stata la città che ho visitato di più”, e ha restituito al mittente le accuse di non aver fatto nulla per la città e per la Campania: “Milioni investiti per scuole e strade sicure, assunzione di poliziotti: prima di contestare, pensino a studiare”. (Ren)