Italia-Cina: Scalfarotto partecipa a lancio campagna solidarietà “China, we are with you”

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, ha partecipato oggi all’evento di inaugurazione di Milano Fashion Week 2020 durante il quale è stata lanciata la campagna di solidarietà “China, we are with you” realizzata da Camera nazionale della Moda Italiana. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’iniziativa prevede un’esposizione digitale delle nuove collezioni di otto designer emergenti cinesi che hanno avuto l’opportunità di interagire in modalità streaming con le attività della Milano Fashion Week 2020 tramite i canali digitali dalla Cina. “Vorrei esprimere a nome del Governo, vicinanza e sostegno al popolo cinese colpito in queste settimane dalla terribile epidemia di Coronavirus” ha ricordato Scalfarotto. “Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i nostri due paesi, relazioni che si sono reciprocamente rafforzate negli anni. La moda è un chiaro esempio di questa collaborazione. Basti pensare che un terzo dei consumatori globali di prodotti del lusso italiano è cinese. L’Italia poi è il secondo paese per export di moda e beni di lusso in Cina, con 90 miliardi di vendite nel 2019. Spero che questa campagna possa contribuire a diffondere un messaggio di fiducia e coraggio ai nostri amici cinesi.” All’inaugurazione erano presenti anche il presidente della Camera nazionale della Moda, Carlo Capasa, e l’assessore del Comune di Milano, Cristina Tajani.(Com)